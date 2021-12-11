Президент Франції Еммануель Макрон та новопризначений канцлер Німеччини Олаф Шольц виступили за відновлення перемовин щодо Донбасу в Нормандському форматі.

Так, у п’ятницю, 10 грудня, Шольц здійснив свій перший закордонний візит на посаді канцлера – до Франції. Після перемовин лідери двох країн виступили на спільній прес-конференції в Парижі та підняли питання України.

Обидва політики висловилися на підтримку Нормандського формату – зустрічей представників України, Франції, Німеччини та Росії для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

– Закладені хороші основи, які необхідно реанімувати. Наприклад, співпраця у Нормандському форматі, – зазначив Олаф Шольц.

Він додав, що ситуація на кордоні України викликає занепокоєння, а між Парижем та Берліном є розуміння, що кордони мають бути непорушними.

– Ми всі із занепокоєнням спостерігаємо за ситуацією на українському кордоні. Ми чітко усвідомлюємо, що непорушність кордонів у Європі є одним із принципів, який усі в Європі повинні прийняти заради спільної безпеки. Це правило стосується усіх, – наголосив канцлер Німеччини.

На підтримку продовження Нормандського формату висловився і президент Франції Еммануель Макрон.

– Нормандський формат продовжує зберігати свою значимість, – заявив французький лідер.

Політики повідомили, що зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським наступної середи, 15 грудня, в Брюсселі на полях саміту Східного партнерства.