Туреччина заявила про успішні випробування перших у світі дронів з лазерною зброєю

Туреччина стала першою країною у світі, яка провела успішні випробування дрону з лазерною зброєю.

Іноваційна зброя під назвою Eren здійснила успішні постріли з дистанцій 500, 300 і 100 м.

– Eren допоможе знищувати вибухові пристрої без залучення саперів, – заявив журналістам депутат парламенту Айкут Ероглу.

Турецький дрон ефективно нейтралізує вибухонебезпечні елементи (зокрема, бомби і боєприпаси) на відстані за допомогою лазерної зброї. Його максимальна висота польоту становить 3 км.

Зазначається, що після фінальних випробувань дрон Eren передадуть на озброєння Збройних сил Туреччини.

Турецька зброя на Донбасі

Наприкінці жовтня українські військові вперше застосували дрони Bayraktar TB2 на Донбасі. Вони призначені для знищення ворожої артилерії.

Вражаюче відео турецьких безпілотників в дії з’явилося у соцмережах, після чого інформацію підтвердив український журналіст Юрій Бутусов.

Угоду з Туреччиною про купівлю дронівBayraktar TB2 Україна уклала на початку 2019 року.

Джерело: Anadolu

Фото: Anadolu