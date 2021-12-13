У США не виключають посилення військ у країнах НАТО, якщо РФ нападе на Україну

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США розглядають можливе додаткове розміщення військ на ротаційній основі у країнах НАТО на випадок, якщо РФ наважиться вторгнутися до України.

Про це вона сказала на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи існує план направлення військових США на східний фланг НАТО.

– Якщо ми згадаємо 2014 рік, багато союзників з НАТО були націлені збільшити присутність, націлені на додаткове розміщення військ на ротаційній основі. Ці заходи розглядають на випадок, якщо Росія ухвалить рішення вторгнутися до України, – пояснила Псакі.

За її словами, Вашингтон підтримує прямий діалог із Москвою та Києвом, щоб урегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.

Вона сказала, що зараз у Києві перебуває помічник держсекретаря США Карен Донфрід, яка вже завтра попрямує до Москви для переговорів із російськими офіційними особами. Головна тема – нарощування військ РФ на кордоні з Україною.

Раніше сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вважає Мінські домовленості одним зі шляхів вирішення збройного конфлікту на Донбасі.

За його словами, важливо, щоб Росія почала їх виконувати, якщо ж вона вдасться до нових актів агресії проти України, це матиме для неї негативні наслідки.

Блінкен нагадав, що відповідний сигнал Кремль уже отримав, і найближчим часом стане зрозуміло, чи прислухається до нього президент РФ Володимир Путін.