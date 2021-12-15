Росія заплатить високу ціну за вторгнення в Україну – Шольц

Збереження миру у Європі та наведення мостів шляхом переговорів – це завдання не втратило для Німеччини своєї актуальності.

Про це заявив новий канцлер Німеччини Олаф Шольц під час промови у Бундестазі.

Акцентуючи увагу на ситуації на кордоні України з Росією, німецький політик наголосив, що у разі військового вторгнення Кремль заплатить високу ціну.

– За будь-яке порушення територіальної цілісності доведеться заплатити високу ціну, – сказав Шольц.

За його словами, цю позицію підтримують країни-члени Євросоюзу.

Водночас наголосив, що Німеччина прагне досягти деескалації винятково шляхом переговорів, пригадавши власну історію.

Раніше Олаф Шольц вже застеріг Росію від нападу на Україну.

Він зокрема сказав, що це матиме наслідки для російського газопроводу Північний потік-2.

Джерело: Suddeutsche Zeitung