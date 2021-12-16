У НАТО не бачать ознак того, що кількість російських військ поблизу кордонів України скорочується.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Генсек НАТО уточнив, що під час перемовин із Зеленським обговорював значне нарощування російських збройних сил поблизу кордонів України.

– Десятки тисяч військ знаходяться в бойовій готовності – артилерії, танків, дронів, а також електронних систем ведення бою. Ми не бачимо, щоб змінювалося чи зменшувалося це нарощування. Навпаки – продовжується. Тут немає жодного виправдання. Це провокаційно, це дестабілізаційно й підриває безпеку в Європі, – наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що Росія повинна повернутися до дипломатії та деескалації в Європі, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

Генсек НАТО вчергове запевнив, що якщо в майбутньому відбуватиметься посилення агресії проти України – це матиме жорсткі наслідки та дуже високу ціну для РФ.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що не вважає загрозу вторгнення РФ в Україну блефом. При цьому він наголошував, що будь-які подальші агресивні дії Москви матимуть серйозні наслідки.

Столтенберг також запевнив, що країни НАТО продовжать солідарно надавати політичну та практичну підтримку Україні.

Наприкінці листопада під час зустрічі у Ризі глави МЗС країн НАТО обговорили можливість введення санкцій проти РФ у разі, якщо вона активізує агресію проти України.