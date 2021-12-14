Концентрація російських військ поблизу кордонів України створює для Кремля потенціал для шантажу – передусім країн Заходу.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, переклад якого оприлюднив Офіс президента. Таким чином глава держави відповів на запитання, чи можуть цього разу військові маневри РФ становити більшу загрозу для України, ніж зазвичай.

При цьому Зеленський уточнив, що якщо кількість російських військ біля кордону й далі зростатиме, це може свідчити про підготовку до розширеної агресії проти нашої держави.

– Для чого використовуються війська, які скупчені поблизу нашого кордону? Це потенціал для шантажу. Причому передусім проти західних держав. Але якщо кількість російських військ зростатиме, то шантаж стане ще більш жорстким, що можна буде назвати підготовкою до розширення агресії проти нашої держави та, можливо, регіону в цілому, – наголосив президент.

За словами Зеленського, для України не є сюрпризом те, що відбувається на східному кордоні. Він нагадав, що Росія розпочала війну ще в 2014 році, і відтоді Україна готова до будь-яких сценаріїв.

– Ми захищатимемо нашу землю й наших людей за будь-яких обставин і від будь-яких посягань. Українці не віддадуть своєї свободи ніколи. Тим часом у Москві вже можуть відкривати музей з колекцією різноманітних засуджень (західних держав, – Ред.), – зазначив Зеленський.

Президент додав, що Україна вдячна міжнародним партнерам за підтримку. Проте, за словами Зеленського, зусиль міжнародної спільноти поки що не вистачає, щоб повернути Росію до змістовних переговорів щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

9 грудня відбулася телефонна розмова між американським лідером Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським. Вона тривала півтори години.

Згодом Зеленський розповів про деталі розмови. За його словами, Джо Байден передав меседж, що Росія запевнила США та весь світ, що не продовжуватиме ескалацію проти України. Сам Байден в коментарі ЗМІ наголошував, що попередив російського лідера Володимира Путіна про руйнівні наслідки для РФ в разі вторгнення в Україну.

Тим часом у Білому домі не виключають посилення військ у країнах НАТО, якщо Росія нападе на Україну.