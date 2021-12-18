Вашингтон все ще не готовий відмовитися від власних шаблонів, щоб покращити ситуацію у відносинах із Москвою, заявили у Росії.

Там пропонують США провести переговори щодо “гарантій безпеки” виключно на двосторонній основі, вважаючи, що залучення інших країн позбавить їх сенсу.

– Ми пропонуємо переговори на двосторонній основі зі США. Якщо залучати до них інші країни, ми просто втопимо це все у дебатах та словоблудстві, – заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

За його словами, такої ситуації, як у відносинах зі США, ніколи не було.

– Сподіваюся, що американці не недооцінюють те, наскільки все змінилося, – і не на краще. І поки, на жаль, немає ознак, що вони готові відмовитися від власних шаблонів, – сказав Рябков.

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало проекти договорів щодо безпеки з США та НАТО.

За даними МЗС РФ, документи 15 грудня передали на розгляд американській стороні. Серед іншого Кремль вимагає не розширювати склад НАТО, зокрема не включати Україну та Грузію.

Країни-члени Північноатлантичного Альянсу зобов’язуються не вести будь-яку військову діяльність в Україні, а також на території інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.

Детальніше про пункти проектів договорів та реакцію на це України, США та НАТО читайте у матеріалі.