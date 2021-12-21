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Вперше за історію торгів: ціна газу в Європі перевищила $2 тис.

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
транзит газу

Спотова ціна газу в Європі перевищила $2 000 за тисячу кубометрів. Чергове зростання почали фіксувати на тлі інформації про зупинку та розворот у реверс трансконтинентального газопроводу Ямал-Європа.

Також на ціну блакитного палива вплинуло падіння вітрогенерації в регіоні. Це абсолютний рекорд за всю історію торгів (попередній зафіксували на початку жовтня цього року).

Російський Газпром не замовляв на газову добу вівторка транзит газопроводом Ямал-Європа, тому він зупинився і перейшов у реверсний режим – газ іде із заходу на схід.

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Крім того, у Європі сильно знизилося виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. У понеділок, 20 грудня, внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії становив лише 9,4%, тоді як за попередній тиждень (з 13 по 19 грудня) середній показник був на рівні 13,7% за максимуму в неділю – 20%.

Нинішній рівень запасів газу в підземних сховищах Європи сягнув позначки 59,57% від їх максимальної місткості. Як свідчать дані Gas Infrastructure Europe, це на 16,3 процентних пункти нижче, ніж середнє значення за останні п’ять років.

Джерело: Біржа ICE Futures

Фото: Depositphotos

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