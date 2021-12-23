Нормальна світова практика: в яких країнах світу жінки – військовозобов’язані

Військовий облік для жінок в Україні не є ноу-хау, адже подібна практика вміло застосовується ще в низці країн світу.

Факти ICTV розповідають найбільш відомі приклади, де жінки є військовозобов’язаними.

Ізраїль

Напевне, найбільш відомим прикладом є Ізраїль, де жінки на рівні з чоловіками відбувають службу в армії. В першу чергу це пов’язано з тривалим військовим конфліктом з Палестиною.

Термін служби чоловіків – три роки, а жінок – два. Варто зазначити, що ізраїльська армія єдина у світі, де жінки беруть участь у бойових діях. В Ізраїлі жінки можуть отримати відстрочку від служби з релігійних причин або через вагітність. Якщо до моменту призову дівчина вийшла заміж, вона також отримує відстрочку від служби.

Додамо, що в ізраїльській армії третина військовослужбовців жінки.

Норвегія

У 2013 році парламент Норвегії проголосував за те, щоб військовий призов стосувався й жінок. Таким чином, Норвегія стала першою серед європейських країн та членів НАТО з Європи, де в армію призиваються жінки.

Під службу в армії підпадають жінки від 19 до 44 років. Термін служби 7-19 місяців.

Швеція

Країна повернула військовий призов для жінок у 2017 році. Там під призов підлягають жінки від 18 років. Жінки потрапляють до армії у рамках докомплектування підрозділів.

Водночас, у країні діє добровільна служба в армії.

КНДР

В одній з найбільш закритих країн світу жінки мають служити тривалий термін – цілих сім років. Чоловіки служать ще більше – десять.

Корейські дівчата відбувають службу в окремих бригадах від чоловіків. Усього в армії близько 10% жінок.

Еритрея

У східній країни Африки Еритреї жінки служать нарівні із чоловіками.

Ця країна мала тривалий збройний конфлікт з Ефіопією (у якої були військові радники з РФ, – Ред.) за контроль над спірними прикордонними територіями.

Під час військового конфлікту дівчата та жінки йшли до армії добровільно.

Південна Корея

У квітні 2021 року у Південні Кореї припустили ймовірність змін комплектування складу ЗС країни.

Полковник Пу Син Чхан відповідаючи на петицію про призов жінок у країні, що набрала 100 тис. підписів, заявив, що запровадження призову для жінок у країні повинне ухвалюватися “на основі громадського консенсусу та всебічного аналізу”.

Відповідно до чинного закону, всі чоловіки у Південній Кореї повинні проходити обов’язкову військову службу протягом двох років. Жінки звільнені від призову, але можуть служити добровільно як офіцери або унтер-офіцери.

Трішки історії про жінок в армії

Батьківщиною ідеї фемінізації армії була Велика Британії. Саме в Англії ще у 1653 році з’явилися перші жіночі військові шпиталі, у яких працювали дружини солдатів.

У 1917-1919 роках у складі англійських збройних сил було сформовано Жіночі королівські військово-повітряні сили, Королівський допоміжний корпус Військово-морських сил та Жіночий легіон секції автотранспорту, який налічував 100 тис. осіб.

Вперше нарівні з чоловіками як повноправні військовослужбовці жінки стали служити у військах Канади у 1895 році. Їх почали приймати до армії у мирний час не лише у служби забезпечення, а й у бойові частини. Такої традиції у Канаді дотримуються дотепер.

У західних країнах Європи жінки-військові почали з’являтися під час Першої світової війни. На початку 1970-х років чимало армій світу перейшли на комплектування особовим складом за принципом добровільного найму, в яких помітно зросла кількість жінок-військовослужбовців.

Наразі жінки служать в армії в США, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Франції, Україні, Швеції, Швейцарії, Нідерландах, Бельгії, Данії, Норвегії, Португалії, Ізраїлі, Іспанії, Греції, Туреччині, Пакистані, Люксембурзі, Шрі-Ланці тощо.

Військовий облік для жінок в Україні

17 грудня набув чинності документ про обов’язковий військовий облік для жінок. Це відбуватиметься, якщо професія входить до розширеного переліку, а також якщо жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров’я та віком (від 18 до 60 років).

Стати на військовий облік українки повинні до початку 2023 року.

Що потрібно, аби стати на військовий облік?

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про одруження (якщо є);

свідоцтво про народження дитини (якщо є);

свідоцтво про набуття освіти чи спеціальності;

довідка з місця роботи;

фото 3х4;

Covid-сертифікат.

За ухилення від військового обліку передбачений штраф. Під час брифінгу військовий комісар Київського обласного територіального центру комплектування Валерій Куценко повідомив, що жінок штрафуватимуть від 850 грн, а підприємства – від 5,5 тис. грн.

Від військового обліку не звільняються жінки, що мають малолітніх дітей та вагітні, адже військовозобов’язаний та військовослужбовець – це різні речі.

Водночас, жінки, як і чоловіки, матимуть право на відстрочку від призову на військову службу – за сімейними обставинами, за навчанням, за станом здоров’я та інші випадки.