Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що офіційний Вашингтон не змінив підхід до України – всі рішення, що стосуються України, не прийматимуться без її участі.

Про це Нед Прайс сказав на пресбрифінгу.

– Що стосується Росії та нашої взаємодії з нею, то найближчими днями Держдепартамент поділиться подробицями переговорів, але підхід Вашингтона до України залишається чітким та послідовним. Ми прагнули об’єднати союз між двома напрямками: стримування та дипломатія, – сказав представник Держдепу.

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Він нагадав, що США та НАТО єдині щодо наслідків, які очікують на Росію, якщо вона вторгнеться до України.

– Але ми також єдині у нашій готовності вести дипломатичні переговори з Росією. З цією метою ми сподіваємось на участь із Росією у діалозі про стратегічну стабільність 10 січня, – сказав Нед Прайс.

За його словами, Росія та НАТО мають намір провести засідання Росія-НАТО 12-го числа, а обговорення в ОБСЄ намічено на 13-те.

– Коли ми сядемо за стіл переговорів, ми обов’язково викладемо свої побоювання. Я вважаю, що Росія зробить те саме, але ми завжди дотримуватимемося принципу: нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, нічого про них без них, – наголосив представник Держдепу.

Він зазначив, що будуть області, в яких сторони зможуть дійти згоди.

Нед Прайс заявив, що дипломатичний діалог може бути конструктивним, оскільки Вашингтон прагне знизити ймовірність конфлікту в Україні та навколо неї.

Раніше у Держдепартаменті Сполучених Штатів заявили про підготовку нових санкцій проти Російської Федерації. Йдеться про підготовку заходів, направлених на стримування РФ від вторгнення в Україну.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Північноатлантичний Альянс надасть Україні всю необхідну допомогу та підтримку у випадку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Джерело: Держдеп США