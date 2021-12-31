Ми стикаємося з новими викликами: Шольц згадав Україну у новорічному привітанні

Новий канцлер ФРН Олаф Шольц у першому привітанні з Новим роком 2022 заявив, що загроза вторгнення Росії в Україну стала новим викликом для Європи.

У зовнішньополітичній частині свого виступу німецький політик наголосив, що Європа має бути єдиною, суверенною і сильною.

За його словами, для безпеки Європи необхідна трансатлантична співпраця.

– Щодо України, ми зараз стикаємося з новими викликами. Непорушність кордонів є цінним надбанням і не підлягає обговоренню, – сказав Шольц на тлі побоювань, що Росія може напасти на Україну.

Канцлер нагадав, що з 1 січня до Німеччини переходить головування у G7, яке вона використає для перетворення цього клубу держав на флагман кліматично нейтрального та справедливого світу.

Напередодні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія через анексію Криму сама виключила себе з клубу країн G7 і наразі невідомо, коли вона зможе туди повернутися, враховуючи нинішнє нарощування сил на кордоні з Україною.

Джерело: Tagesspiegel