У неділю президент США Джо Байден має поговорити телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. За повідомленням Білого дому, лідери двох країн обговорять заплановані на 10 січня переговори між Байденом та Путіним.

– Адміністрація Байдена зробила довіру роботу з підготовки до переговорів, але найважче випробування ще попереду, тому що Путін продовжуватиме вдаватися до загроз і балансувати на межі війни, – сказав Деніел Фрід, колишній посол США в Польщі, який був головним радником зі Східної. Європі президентів Барака Обами, Джорджа Буша та Білла Клінтона.

Під час телефонних переговорів між Байденом та Путіним президент США вкотре зазначив, що готовий ввести санкції щодо Росії у відповідь на її можливе вторгнення в Україну. У Кремлі застерегли від скоєння “колосальної помилки”.

Якщо Захід продовжить агресивний курс, Росії доведеться вжити всіх необхідних заходів для підтримки стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз нашій безпеці, – сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Після дзвінка Байдена та Путіна група з 24 колишніх чиновників національної безпеки США та експертів з Росії опублікувала заяву, в якій закликала Байдена негайно та публічно викласти санкції, з якими зіткнеться Росія.

Заяву підписали кілька колишніх послів США, зокрема Фрід, посланці Росії Майкл Макфол та Олександр Вершбоу, а також посли України Стівен Пайфер та Джон Хербст.

– Ми вважаємо, що Сполученим Штатам слід, у тісній консультації зі своїми союзниками щодо НАТО та з Україною, негайно зробити кроки, щоб вплинути на розрахунок Кремля, перш ніж російське керівництво зробить вибір на користь подальшої військової ескалації, – йдеться у заяві групи.

Колишні посли наголошують на важливості того, що в ідеалі план санкцій слід повідомити до Москви, щоб Кремль мав чітке уявлення про масштаби економічного удару.