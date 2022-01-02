Чорногорія посилила правила в’їзду: за яких умов можна буде відвідати країну

Чорногорія через погіршення епідеміологічної ситуації, пов’язаної з коронавірусом, посилила правила в’їзду.

З 2 січня потрапити в країну зможуть лише ті, хто перехворів на Covid-19 або недавно вакцинувався.

– Заїхати в країну можна буде лише за умови наявності одного з документів. – повідомили у прес-службі посольства України в Чорногорії.

Тож, за яких умов можна буде відвідати країну:

надати підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в’їзду;

надати підтвердження перенесеної хвороби Covid-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який повинен бути не менше 10 днів і не більше 180 днів).

Наразі при собі обов’язково необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 годин до приїзду в країну або експрес-тест на антиген, зроблений не пізніше 48 годин.

Згідно з новими правилами, заїхати на теріторію Чорногорії виключно з негативним тестом більше не можна. Такі правила будуть діяти як мінімум до 12 січня.

Після Британії Німеччина з 1 січня 2022 року на 365 днів стала головуючою країною Великої сімки (G7), куди, окрім неї, входять Франція, Італія, Японія, Канада, Британія та США.

Німеччина як головуюча країна буде приймати щорічний саміт лідерів країн G7, що відбудеться влітку, 26-28 червня, у баварських Альпах у замку Ельмау, як і під час попереднього головування Німеччини у 2015 році.