П’ять держав, які володіють ядерною зброєю, – США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія – виступили зі спільною заявою щодо попередження гонки озброєнь та ядерної війни.

Ця заява, зокрема, опублікована на сайтах Білого дому та Єлисейського палацу.

У ній зазначається, що вказані п’ять держав вважають своїм першочерговим обов’язком не допустити війну між країнами, які мають ядерну зброю.

– Ми стверджуємо, що в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не повинна бути розв’язана. Оскільки застосування ядерної зброї мало б далекосяжні наслідки, ми також підтверджуємо, що ядерне озброєння – поки воно продовжує існувати – повинно слугувати оборонним цілям, стримувати агресію та запобігати війні. Ми твердо переконані в тому, що необхідно запобігти подальшому розповсюдженню такої зброї, – наголошується в заяві.

У зв’язку із цим п’ять держав заявили про свою відданість Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, підписаному в 1968 році. Вони підтвердили важливість протидії ядерним загрозам, а також пообіцяли дотримуватися міжнародних домовленостей та зобов’язань у сфері нерозповсюдження і контролю над озброєннями.

Заява містить запевнення, що ядерна зброя не націлена на жодну державу.

– Ми підтверджуємо, що наша ядерна зброя не націлена одна на одну чи на будь-яку іншу державу… Ми підкреслюємо наше прагнення співпрацювати з усіма державами для створення середовища безпеки… з кінцевою метою побудови світу, вільного від ядерної зброї, – зазначається в заяві.

П’ять країн пообіцяли посилювати свої національні заходи із запобігання несанкціонованому використанню ядерної зброї, уникати воєнної конфронтації, а також запобігати гонці озброєнь.

Варто зазначити, що ці ж п’ять ядерних держав виступили гарантами для України в рамках Будапештського меморандуму. Вказаний документ було підписано 5 грудня 1994 року.

Спочатку підписантами виступили чотири країни: Україна, США, Велика Британія та Росія. Згодом до меморандуму приєдналися Франція та Китай (які надали гарантії окремими листами).

Згідно з документом, Україна відмовилася від статусу ядерної держави та від третього за обсягом ядерного арсеналу в світі.

Натомість інші країни-підписанти зобов’язалися поважати незалежність, суверенітет та кордони України, не застосовувати силу проти її територіальної цілісності.

Попри обіцянки, Будапештський меморандум не завадив Росії здійснити військовий напад на Україну в 2014 році та захопити Крим.

Джерело: Білий дім, Єлисейський палац, МЗС України