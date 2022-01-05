Куди звертатись українцям в Казахстані – контакти МЗС

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам, які перебувають на території Казахстану, не залишати місця проживання без нагальної потреби та завжди мати із собою документи, що посвідчують особу, а також зареєструватися в електронній системі ДРУГ.

Також потрібно бути пильними та обережними, неухильно дотримуватися вказівок та розпоряджень представників місцевої влади та правоохоронних органів, додали в МЗС.

– У разі виникнення обставин, що вимагають негайної консульської допомоги, слід невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Казахстан, – додали у МЗС та надали телефони для зв’язку.

Контакти для громадян України у Казахстані:

тел.: +7 705 755 66 10, електронна пошта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua) або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57, електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив про загиблих та поранених у ході масових протестів у країні.

Він сказав, що обстановка загрожує безпеці всіх жителів Алмати.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня через підвищення цін на автогаз із 60 до 120 тенге за літр. Згодом мітингувальники розширили свої вимоги, зокрема вони стосувалися вже й відставки уряду та усунення з політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Незважаючи на те, що 4 січня уряд знизив ціну на скраплений газ до 50 тенге за літр, протести у всій країні продовжилися.

І наступного дня, 5 січня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд країни у відставку.

Окрім того, він запровадив в Алмати, Нур-Султані та Мангістауській області режим надзвичайного стану до 19 січня.