Папа Римський розкритикував пари, які замість дітей заводять тварин

Папа Франциск у середу, 5 січня, заявив, що люди, які замінюють дітей домашніми тваринами, проявляють “певний егоїзм”.

Видання RFI пише, що своєю промовою понтифік “ризикнув роздратувати бездітних власників собак та котів у всьому світі”.

Під час загальної аудієнції у Ватикані, Франциск скаржився, що домашні тварини “іноді займають місце дітей” у суспільстві.

— Сьогодні… ми бачимо форму егоїзму. Ми бачимо, що деякі люди не хочуть мати дитину. Іноді вони мають одну, і все, але у них є собаки та кішки, які замінюють дітей. Це може змусити людей сміятися, але це реальність, – сказав Папа.

За словами глави римо-католицької церкви, подібна практика запереченням батьківства та материнства “применшує нас, забирає нашу людяність”.

У 2014 році Франциск в інтерв’ю газеті Il Messaggero Daily сказав, що мати домашніх тварин замість дітей — це “ще одне явище культурної деградації”, і що люди віддають перевагу “легшим” емоційним стосункам з домашніми тваринами, ніж “складним” між батьками та дітьми.

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Під час своєї заяви він закликав пари, котрі не можуть мати дітей, розглянути питання всиновлення та не боятися приступати до батьківства.

— Мати дитину – це завжди ризик, але більше ризику в відсутності дитини, у запереченні батьківства, – сказав він.

Раніше Папа Франциск засудив домашнє насильство над жінками як “майже сатанинське”. Папа додав, що жінки, які постраждали від насильства, не втратили своєї гідності.

Джерело: RFI