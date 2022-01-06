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У Казахстані за час протестів постраждали понад тисячу людей – МОЗ

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Протести в Казахстані

У Казахстані внаслідок протестів постраждали вже понад тисячу людей.

Про це в ефірі місцевого телеканалу повідомила перша заступниця міністра охорони здоров’я країни Ажар Гиніят.

Крім того, за її словами, до лікарень госпіталізовано 400 осіб, 62 перебувають у реанімації.

Серед постраждалих також – десять медичних працівників.

Ажар Гиніят закликала протестувальників не блокувати роботу медиків, щоб карети швидкої могли вчасно прибувати на допомогу постраждалим.

Протести в Казахстані тривають із 2 січня. Приводом до цього стало здорожчання скрапленого нафтового газу вдвічі.

4 січня влада знизила ціни, але мітингувальники розширили перелік вимог.

Зокрема, вимоги стосувались відставки уряду та відсторонення від політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про відставку уряду, а увечері повідомив, що очолить Раду безпеки країни замість Назарбаєва.

Джерело: Хабар 24

Фото: Getty Images

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