Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав деяких протестувальників “бандитами та терористами”, з якими у жодному разі не можна вести переговори, а необхідно знищувати.

За його словами, у країні продовжується так звана антитерористична операція. Вчора ситуація у містах Алмати, Актобе та Алматинській області стабілізувалася. Токаєв вважає, що запровадження режиму надзвичайного стану дає свої результати.

– Але терористи, як і раніше, завдають шкоди державному та приватному майну, застосовують зброю щодо громадян. Правоохоронним органам та армії я наказав відкривати вогонь на ураження без попередження, — сказав президент у зверненні до народу.

Він зазначив, що за кордоном його закликають до проведення переговорів із протестувальниками для мирного виходу із ситуації. Але Токаєв запевняє, що це не мітингувальники, а “озброєні бандити та терористи”.

– Яка дурість! Які можуть бути переговори зі злочинцями, убивцями? Нам довелося мати справу з озброєними та підготовленими бандитами, як місцевими, так і іноземними. Саме з бандитами та терористами. Тож їх треба знищити. І це буде зроблено найближчим часом, — рішуче заявив очільник держави, наголосивши, що силовики морально та технічно готові до виконання цього завдання.

Токаєв також заявив, що зараз уряду країни важливо зрозуміти, чому держава “проспала підпільну підготовку терактів сплячих осередків “бойовиків”. За його словами, лише на Алмати напало 20 тисяч “бандитів”.

А ще Касим-Жомарт Токаєв подякував президентам країн-членів ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку – Ред.) за направлення в Казахстан їхнім військовим.

Раніше генеральний секретар Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) Станіслав Зась заявив, що військові союзницькі сили мають повноваження застосовувати зброю в разі потреби.

Джерело: сайт президента Казахстану

Фото: сайт президента Казахстану