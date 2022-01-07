Генеральний секретар Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) Станіслав Зась заявив, що військові союзницькі сили мають повноваження застосовувати зброю в разі потреби.

За словами Зася, у разі ескалації насильства з боку мітингувальників сили ОДКБ мають право застосовувати зброю.

– Застосовуватиметься зброя у відповідь. Такі права у військовослужбовців колективних “миротворчих” сил є, – зазначив генсек.

Щодо термінів запровадження військових, то Станіслав Зась розраховує, що це буде на короткий час.

– І у рішенні РКБ (ради колективної безпеки – Ред.) так і звучить: на нетривалий період. Який саме нетривалий період — кілька днів або кілька тижнів — це залежатиме від тієї ситуації, яка буде складатися в Казахстані, і, звичайно ж, від позиції керівництва Казахстану, — заявив Зась.

Він також наголосив, що російські військові вже перебувають у Казахстані і розпочали виконання поставлених завдань.

Щодо загальної чисельності прибулих військових, то вона все ще може змінюватись, але відповідно до рішень, які були прийняті, — близько 2500 осіб.

Протести в Казахстані тривають із 2 січня. Приводом до цього стало здорожчання скрапленого автогазу вдвічі.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, а увечері повідомив, що очолить Раду безпеки країни замість Назарбаєва.

Джерело: ОДКБ

Фото: ОДКБ