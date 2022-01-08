У міністерстві внутрішніх справ Казахстану повідомили, що затримали 4 404 протестувальники.
У силовому відомстві зазначили, що у місті Актобе та області правоохоронці забезпечують належну охорону громадського порядку та безпеку громадян.
Ситуація у регіоні повністю контролюється. Крім того, в області діє комендантська година з 22.00 до 06.00 години ранку.
Минулої ночі за порушення комендантської години до відділів поліції доставлено 22 особи.
У МВС повідомляють про затримання ще 11 осіб. Дві особи заарештовані за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК РК (організація масових заворушень).
Діям інших затриманих дається правова оцінка.
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Джерело: МВС Казахстану
Фото: МВС Казахстану