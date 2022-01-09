Це неприйнятно: Блінкен розповів про можливі плани президента РФ

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен переконаний, що президент Росії Володимир Путін прагне відновити у світі порядок, який існував під час правління Радянського Союзу.

В інтерв’ю одному з американських телеканалів він заявив, що це може бути однією з цілей президента Російської Федерації.

Блінкен впевнений, що можливі плани Володимира Путіна – неприйнятні для України, США та багатьох країн світу.

Американський держсекретар зазначив, що США не підтримують прагнення Москви сприяти значному впливу РФ над пострадянськими країнами.

Підтримка США

Сполучені Штати Америки активно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України, біля кордонів якої Російська Федерація нарощує війська.

Блінкен переконаний, що РФ зіткнеться із серйозними наслідками та заплатить високу ціну, якщо продовжить військову агресію щодо України. Він наполягає на деескалації ситуації та повному виконанні Мінських угод з боку Росії.