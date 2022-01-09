Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Ситуація у Казахстані: двоє загиблих та 163 поранених військових через заворушення

Юля Захарченко редакторка стрічки
Протести у Казахстані

На території Казахстану загинули двоє та ще 163 військовослужбовців дістали поранення унаслідок заворушень.

Про це повідомив оперативний штаб Казахстану. Станом на 9 січня, це сталося під час заходів щодо забезпечення режиму надзвичайного стану в Збройних силах Казахстану.

У Міністерстві оборони повідомили, що військові займаються забезпеченням режиму надзвичайного стану. Зокрема, посилили охорону військових частин, аеродромів, аеропортів, об’єктів життєзабезпечення населення, складів зброї та боєприпасів.

У Міноборони переконані, що це надало можливість уникнути потрапляння військового озброєння в руки злочинців. У низці регіонів екстремісти робили спроби нападу на військові частини. Однак бойовикам не вдалося прорватися на об’єкти.

Ситуація у Казахстані

2 січня спалахнули масові протести у Казахстані, причиною яких стало подвійне підвищення цін на автогаз.

Незабаром у центрі Алмати відбулися жорсткі зіткнення між протестувальниками та силовиками. Учасники акції увірвалися до муніципалітету Алмати та захопили резиденцію президента Казахстану.

Читайте
У Казахстані завершилося розгортання сил ОДКБ: вони взяли під контроль стратегічні об'єкти

Фото: Getty Images

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка