Європейський Союз готовий допомогти у врегулюванні кризи в Казахстані. При цьому зовнішня військова підтримка, яку зараз отримує ця країна, повинна поважати її суверенітет і незалежність.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля.

– Ми готові допомогти у мирному врегулюванні кризи. Зовнішня військова підтримка має шанувати суверенітет та незалежність Казахстану, а також основні права всіх громадян, – наголошується в заяві.

Боррель висловив занепокоєння через насилля, яке спостерігається в Казахстані останнім часом, а також закликав не допускати подальшої ескалації, уникати будь-якого підбурювання до насильства, проявляти стриманість і не використовувати заворушення в певних цілях.

– Ми глибоко шкодуємо через загибель людей і рішуче засуджуємо широкомасштабні акти насильства… Ми закликаємо владу Казахстану виконати свої зобов’язання у цей непростий час, включно з дотриманням прав людини та основних свобод своїх громадян, зокрема свободи зібрань, вираження думок та ЗМІ, – зазначив глава дипломатії ЄС.

Боррель також назвав Казахстан важливим партнером Євросоюзу.

Масові протести в Казахстані: що відомо

Масові протести в Казахстані спалахнули 2 січня. А приводом стало підвищення вдвічі цін на автогаз (із 60 до 120 тенге за літр).

Уже 5 січня в центрі Алмати сталися жорсткі зіткнення між протестувальниками і силовиками. Учасники протесту увірвалися до муніципалітету Алмати та захопили резиденцію президента.

5 січня нинішній президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав партнерів з ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку) надати підтримку.

ОДКБ – це військово-політична організація, до якої складу якої входять РФ, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Звернення Токаєва стало підставою для відправлення до Казахстану так званих колективних миротворчих сил.

Зокрема Росія перекинула туди військові підрозділи, які брали участь в агресії проти України.

Днями Токаєв назвав протестувальників “бандитами та терористами” й наказав відкривати вогонь на ураження без попередження.

Джерело: Рада ЄС