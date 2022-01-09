У Білому домі готують санкції проти фінансової системи Росії

Сполучені Штати Америки висловили готовність запровадити низку жорстких економічних санкцій у разі вторгнення Російської Федерації в Україну.

За даними іноземних ЗМІ, обмеження призведуть до серйозних витрат на російську економіку. Про це заявили чиновники з адміністрації президента США Джо Байдена.

За словами джерел, санкції можуть спричинити значний вплив на російських споживачів, промислові операції та зайнятість.

У низці випадків санкції Сполучених Штатів Америки можуть призвести до обмежень на експортному контролі.

Переговори США та Росії

Російська Федерація продовжує накопичувати війська біля кордонів України. США неодноразово наголошували, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність української держави.

Делегація РФ прибула до Женеви для переговорів з протиправною вимогою Кремля, щоб Америка не підтримувала вступ України до НАТО.

Однак у США заявили, вступ України до Північноатлантичного альянсу залежить від держав-членів НАТО. Джо Байден наголосив, що Америка дотримується принципу: нічого про Україну без неї.