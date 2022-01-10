Інтернет дають на кілька годин, але продукти є: яка наразі ситуація в Алмати

Протести у Казахстані почалися 2 січня через здорожчання удвічі ціни на скраплений нафтовий газ.

Через два дні влада знизила ціни, але мітингувальники висунули нові вимоги, серед яких відставка уряду та відсторонення від політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

6 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив допомоги в ОДКБ – організації зі штаб-квартирою у Москві. В ОДКБ миттєво вирішили ввести у Казахстан свої “миротворчі сили”.

Під час протестів у країні зникав інтернет та був поганий телефонний зв’язок. Яка ситуація у Казахстані зараз, розповів ексклюзивно Фактам ICTV українець Віктор Галкін, який працює в Алмати.

— Телефон поки що працює. За дорученням президента були нараховані безкоштовні хвилини та смс місцевим операторам. Київстар також нарахував у роумінгу 50 хв., але зараз роумінг не працює. Ймовірно, його блокують у зв’язку з проведенням антитерористичної операції. Інтернет не працює. Сьогодні вперше дали з 9 ранку до 13.00.

Галкін зазначив, що в Алмати все гаразд із продуктами у місцевих магазинах та супермаркетах.

— Все працює до 18.00, до того як темніє. З 23.00 до 7.00 комендантська година. Картками розплачуватись можна, теж працює.

Щодо безпеки на вулицях Алмати українець розповів, що влада наразі рекомендує вночі не виходити на вулиці міста.

5 січня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що від українців не надходило повідомлень про пряму загрозу їхньому життю через масштабні протести в Казахстані.

Міністр порадив громадянам, які перебувають на території цієї країни, реєструватися в онлайн-системі Друг та звертатися до посольства в разі будь-якої загрози.

9 січня до Києва рейсовим літаком із Нур-Султана прибули 33 українця та іноземець.