В НАТО готові запланувати серію нових зустрічей із Росією з приводу різних питань, зокрема й ракетних озброєнь.

Про це розповів сьогодні на пресконференції генсек Альянсу Єнс Столтенберг, коментуючи підсумки засідання Ради НАТО-РФ.

– Союзники по НАТО готові знову зустрітися з Росією для більш докладного обговорення, внести конкретні пропозиції та добиватися конструктивних результатів, – заявив генсек.

Столтенберг уточнив, що члени НАТО хотіли б обговорити з Москвою шляхи підвищення транспарентності (тобто відкритості, прозорості) військових навчань, щоб попередити в подальшому небезпечні військові інциденти, а також зменшити космічні та кіберзагрози.

Крім того, в НАТО пропонують РФ розглянути питання контролю над озброєннями, роззброєння, а також взаємних обмежень на розміщення ракет у Європі.

– НАТО чітко дало зрозуміти на засіданні, що ми готові запланувати серію зустрічей, присвячених широкому колу різних тем, включно з ракетними озброєннями та взаємними обмеженнями на них у Європі, – зазначив Столтенберг.

За його словами, Росія наразі не висловила готовності до подібних обговорень.

– Російська сторона дала нам зрозуміти, що вони сьогодні не готові узгодити такий графік зустрічей, – заявив Столтенберг.

Він наголосив, що саме Росія раніше порушила Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД). У порушення цього документа Москва почала розгортати свої ракети.

Генсек додав, що країни Альянсу також зацікавлені в пошуку шляхів поліпшення військових та цивільних каналів зв’язку з Росією.

Крім того, Столтенберг допустив можливість відновлення представництва НАТО в Москві, а також російського представництва при Альянсі в Брюсселі, оскільки “потрібен діалог”.

Як відомо, Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) був підписаний у Вашингтоні в грудні 1987 року Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом. Підписанти вбрали на себе зобов’язання не виробляти та не розгортати крилаті й балістичні наземні ракети середньої (від 1 000 до 5 500 км), а також малої (від 500 до 1 000 км) дальності.

У 2019 році з договору вийшли США, аргументувавши таке рішення тим, що Росія порушує умови документа.