Кількатисячні навчання військовослужбовців РФ біля кордону з Україною свідчать про те, що Росія рухається в протилежний бік у питанні деескалації.

Так під час брифінгу зауважила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

– Коли ми говоримо про деескалацію, то маємо на увазі відведення значної кількості військ та озброєння від українського кордону, – пояснює позицію Сполучених Штатів із цього питання Вікторія Нуланд.

Крім того, за її словами, деескалація з боку РФ мала б передбачати серйозне заглиблення в переговорний процес, припинення масової дезінформації та полишення планів щодо внутрішньої дестабілізації.

Поки ж, каже Нуланд, Росія стягла 100 тис. військових до кордонів України, підготувала для України варіанти внутрішнього саботажу та поширила дезінформацію про Україну, США та НАТО, щоб виправдати свої дії.

Нагадаємо, що 11 січня Росія розпочала навчання за участі близько трьох тисяч військовослужбовців армії Західного військового округу та 300 одиниць техніки (зокрема, танків Т-72Б3, бойових машин піхоти БМП-2 та стрілецького озброєння).

“Бойову підготовку” розгорнули на полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській областях, що межують з Україною, а також у Смоленській області.

Військовим поставили завдання освоїти нові методи та тактику виконання вогневих завдань в обстановці “сучасного бою”.

Цього ж дня американське видання The New York Times повідомило, що Росія почала перекидати до кордонів України військові вертольоти.

А 8 січня цей самий ЗМІ оприлюднив мапу розташування військ, танків та важкої артилерії РФ уздовж кордону з Україною.

Джерело: U.S. Department of State

Фото: Міноборони Росії