Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає реальним ризик виникнення нового збройного конфлікту в Європі на фоні нарощування російських військових сил поблизу кордонів України.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції після засідання Ради НАТО-РФ. Саме тому, за словами Столтенберга, важливо проводити переговори з Москвою – щоб запобігти такому конфлікту.

– Існує реальний ризик виникнення нового збройного конфлікту в Європі. Й саме тому сьогоднішнє засідання та інші засідання цього тижня такі важливі. Ми повинні робити, що можемо, щоб попередити подібний конфлікт, – наголосив він.

Столтенберг пояснив, що НАТО в цій ситуації застосовує подвійний підхід до РФ: з одного боку, сильну позицію, а з іншого – готовність брати участь у діалозі щодо питань, які викликають спільне занепокоєння.

Генсек Альянсу наголосив: єдиний вихід із нинішньої кризи – це деескалація з боку Росії.

– Ми спостерігаємо суттєве нарощування військ РФ в Україні та поблизу її кордонів, а також загрозливу риторику: якщо ви не зробите те й те, то ми використаємо військово-технічні заходи… Ми закликаємо РФ обрати шлях діалогу, співробітництва, деескалації замість конфронтації, – повідомив він.

Столтенберг додав, що в НАТО також подають сигнал Росії: якщо вона застосує силу, будуть серйозні наслідки – економічні та політичні санкції.

Паралельно Альянс надає практичну підтримку Україні, щоб посилити її оборонні можливості.

– Важливо розуміти, що Україна – партнер, якому ми надаємо політичну та практичну підтримку. Але Україна – не член НАТО. Гарантії в сфері безпеки – стаття 5, яку ми називаємо “один за всіх і всі за одного” – застосовується для членів НАТО. Тому ми чітко заявили, що зробимо все необхідне, щоб захистити всіх союзників по НАТО, – уточнив Столтенберг.

Цього тижня в Європі проходить низка переговорів, темами яких є ситуація біля кордонів України, агресія Росії та вимоги Москви стосовно так званих гарантій безпеки. Кремль, зокрема, вимагає не приймати Україну до НАТО.

В середу, 12 січня, в Брюсселі відбулося засідання Ради НАТО-Росія. А 10 січня в Женеві зустрілися делегації США та РФ.

Ще одна зустріч відбудеться завтра, 13 січня, у форматі засідання Постійної ради ОБСЄ.