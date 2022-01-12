Від Росії не звучало обіцянок про деескалацію ситуації на кордонах України – Шерман

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман переконана, що Америка та НАТО готові продовжувати діалог з Російською Федерацією в обмін на безпеку.

На прес-конференції вона запропонувала Росії обрати між деескалацією ситуації на кордонах України з дипломатією та конфронтацією з наслідками.

На думку Шерман, союзники висловили надію, що Російська Федерація зробить вибір на користь миру та безпеки у світі.

Заступниця держсекретаря США зазначила, що Росія не відкинула на зустрічі з НАТО ідею про подальші консультації та попросила час на оцінку пропозиції, що свідчить про можливий позитивний розвиток подій.

За підсумками ради НАТО-Росія вона додала, що від Росії не звучало ні обіцянок про деескалацію ситуацію біля українських кордонів, ні заперечень щодо такої можливості.

Кордони України

У листопаді 2021 року у ЗМІ з’явилися публікації про нарощування військ Росії біля кордонів України. Цю інформацію згодом підтвердила американська розвідка.

Низка офіційних осіб закликають Росію послабити напруженість на кордонах та припинити війну на Донбасі, яка триває вже вісім років.