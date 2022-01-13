Сьогодні, 13 січня, Сенат планує розглянути республіканський закон про запровадження нових санкцій щодо проєкту газопроводу Північний потік-2. Про це пише агентство Bloomberg.

Автором законопроєкту є сенатор Тед Круз. Сам же сенатор, коментуючи свій законопроєкт, сказав, що він спрямований на те, щоб завадити Північному потоку-2 колись розпочати роботу.

Під великим питанням – чи проголосують демократи, адже значна частина яких виступають проти Північного потоку-2, так само як і республіканці. Або ж вони стануть на бік Білого дому, який раніше відмовився від введення санкції проти материнської компанії Nord Stream 2 AG, пише видання EEnews.

Для затвердження законопроєкту потрібно 60 голосів.

– Практично кожен демократ кілька разів голосував за санкції щодо Північного потоку-2, – сказав Круз минулого тижня.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен у виступі разом із новим міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок минулого тижня заявив, що загроза можливих санкцій проти Північного потоку-2 може утримати Росію від вторгнення в Україну.

Нині цим трубопроводом не йде газ.

– Але якщо Росія посилить свою агресію щодо України, то буде важко побачити потік газу цим трубопроводом у майбутньому. Тому деякі бачать у Північному потоці-2 важіль, який Росія може використати проти Європи. По суті, це важіль, який Європа може використати і проти Росії, – сказав Блінкен.

Деякі демократи запропонували також цього тижня проголосувати за окремий законопроєкт про запровадження санкцій, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, але це поки що не вирішено.