Я – Бог: у Нью-Йорку жінку зіштовхнули під потяг у метро

У Нью Йорку жінка, яку зіштовхнули під потяг у метро, ​​померла від травм.

За версією слідства, винуватцем трагічного інциденту став безхатько.

Після затримання під час допиту вбивця зізнався, що не шкодує про свій вчинок. Він звинуватив 40-річну жінку в тому, що та нібито відібрала куртку.

– Я – Бог, тому я маю право так чинити, – сказав затриманий, якого звуть Саймон Марсьяль.

Правоохоронні органи підтвердили, що жертва та безхатько раніше не були знайомими.

За версією слідства, жінка просто стояла на платформі й чекала на потяг, коли чоловік без причини штовхнув її на рейки. Жертва не контактувала зі своїм убивцею.

Також поліція дізналася, що безхатько спочатку підійшов до іншої жінки, проте та, помітивши його, відійшла подалі, ставши свідком жахливого вчинку.

Після цього чоловік сів на потяг, але через 13 хвилин після події здався правоохоронним органам.

Нагадаємо, раніше напад на жінку в метро стався у Брюсселі. Це трапилось 14 січня.

Чоловік без причини штовхнув її під потяг. Цей момент зафіксували камери відеоспостереження, що встановлено на станції.

Пасажири допомогли постраждалій піднятися на платформу, після чого викликали медиків.