Державний секретар США Ентоні Блінкен провів сьогодні телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Переговори стосувалися України та питань безпеки.

Про це поінформували в пресслужбі Держдепартаменту США.

Зазначається, що Блінкен та Лавров обговорили три раунди переговорів, які відбулися минулого тижня за участю представників США та РФ.

Йдеться про двосторонню зустріч делегацій двох країн у Женеві 10 січня, засідання Ради НАТО-РФ у Брюсселі 12 січня та засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.

Блінкен наголосив на необхідності деескалації ситуації довкола України дипломатичним шляхом.

– Держсекретар наголосив на важливості продовження використання дипломатії для деескалації напруженості, пов’язаної з тривожним нарощуванням військ РФ в Україні та поблизу її кордонів, – сказано в повідомленні.

Крім того, Блінкен у розмові з Лавровим підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

– Держсекретар… наголосив, що у будь-якому обговоренні європейської безпеки мають брати участь союзники по НАТО та європейські партнери, включно з Україною, – йдеться в повідомленні.

Про деталі розмови з Лавровим повідомив у своєму Twitter-акаунті й сам Блінкен.

– Сьогодні говорив із міністром закордонних справ Росії Лавровим, щоб обговорити зустрічі минулого тижня у Женеві, Брюсселі та Відні, а також наступні кроки. Ми маємо намір виконати наші зобов’язання із включення союзників по НАТО та європейських партнерів, зокрема й України, до переговорів щодо нашої колективної безпеки, – написав держсекретар США.

Варто зазначити, що телефонна розмова Блінкена та Лаврова відбулася на тлі вже анонсованого візиту держсекретаря США до України та Німеччини. Так, 19 січня Блінкен відвідає Київ, де планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та очільником МЗС Дмитром Кулебою.

А 20 січня Блінкен вирушить до Берліна (Німеччина), де обговорить спільні зусилля зі стримування російської агресії проти України та можливі санкції проти РФ.

Джерело: Держдепартамент США, Twitter Ентоні Блінкена