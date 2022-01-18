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Під шаром попелу: оприлюднені фото руйнувань на островах Тонга після виверження вулкана

Юлія Соколова редакторка стрічки
Тонга після виверження вулкану

Потужне виверження підводного вулкана в Тихому океані завдало значної шкоди Королівству Тонга. Про це свідчать аерофотознімки цієї острівної держави.

Знімки, зокрема, оприлюднили Збройні сили Нової Зеландії. На них зафіксовані острови Хаапай, розташовані в центральній частині Тонга в Тихому океані.

Судячи з фото, дерева, будинки та поля островів вкриті товстим сірим шаром попелу, який вивергнув підводний вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай. Вулиці в місті Нукуалофа – столиці Тонга – також вкриті товстим шаром вулканічного попелу.

Деякі будівлі зруйновані. Існує занепокоєння через можливе забруднення води та загрозу продовольчій безпеці на островах.

Під шаром попелу: оприлюднені фото руйнувань на островах Тонга після виверження вулкана / 3 фотографии

Виверження величезного вулкана розпочалося 14 січня і продовжилося в суботу, 15 січня. Хунга Тонга-Хунга Хаапай викинув стовп диму та попелу на висоту понад 19 км над рівнем моря, а радіус перевищував 240 км.

Це виверження експерти називають найбільшим у світі за більш ніж 30 років (з моменту виверження вулкана Пінатубо на Філіппінах у 1991 році).

Активність Хунга Тонга-Хунга Хаапай спровокувала цунамі у віддалених державах Тихоокеанського регіону. Вода затопила і головний порт та столицю Тонга – Нукуалофа, завдавши значної шкоди будівлям та інфраструктурі, а також спричинивши перебої у подачі електроенергії.

Висота хвиль досягала 1,2 метра над рівнем моря. Цунамі завдало масштабної шкоди узбережжю Тонга.

Наразі масштаб шкоди та руйнувань ще встановлюється. Відомо, що мінімум 100 будинків на островах було пошкоджено, а щонайменше 50 повністю зруйновано.

Унаслідок стихійного лиха серйозно постраждали комунікації: деякі невеликі острови Королівства Тонга були повністю відрізані від зв’язку зі світом. Був пошкоджений ключовий підводний кабель зв’язку, який з’єднує Тонга з Фіджі.

Станом на зараз відомо про загибель двох людей, зокрема громадянка Великої Британії Анджели Гловер. Жінка жила у столиці зі своїм чоловіком і керувала благодійною організацією із захисту тварин. Під час цунамі вона намагалася врятувати своїх собак, проте загинула.

Кількість постраждалих і жертв може зростати, оскільки рятувальники працюють над відновленням ліній зв’язку.

Королівство Тонга – це держава-архіпелаг у південно-західній частині Тихого океану. Вона складається із понад 170 островів, 36 з яких населені. В Тонга проживають понад 100 тис. людей.

Величезний підводний вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай знаходиться в архіпелазі Тонга, в сейсмічно активному Тихоокеанському вулканічному вогняному кільці – приблизно за 65 кілометрів на північ від столиці острівної держави.

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Джерело: CNN, ООН

Фото: Збройні сили Нової Зеландії

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