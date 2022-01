Потужне виверження підводного вулкана в Тихому океані завдало значної шкоди Королівству Тонга. Про це свідчать аерофотознімки цієї острівної держави.

Знімки, зокрема, оприлюднили Збройні сили Нової Зеландії. На них зафіксовані острови Хаапай, розташовані в центральній частині Тонга в Тихому океані.

Судячи з фото, дерева, будинки та поля островів вкриті товстим сірим шаром попелу, який вивергнув підводний вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай. Вулиці в місті Нукуалофа – столиці Тонга – також вкриті товстим шаром вулканічного попелу.

Деякі будівлі зруйновані. Існує занепокоєння через можливе забруднення води та загрозу продовольчій безпеці на островах.

Під шаром попелу: оприлюднені фото руйнувань на островах Тонга після виверження вулкана / 3 фотографии

Виверження величезного вулкана розпочалося 14 січня і продовжилося в суботу, 15 січня. Хунга Тонга-Хунга Хаапай викинув стовп диму та попелу на висоту понад 19 км над рівнем моря, а радіус перевищував 240 км.

Це виверження експерти називають найбільшим у світі за більш ніж 30 років (з моменту виверження вулкана Пінатубо на Філіппінах у 1991 році).

Активність Хунга Тонга-Хунга Хаапай спровокувала цунамі у віддалених державах Тихоокеанського регіону. Вода затопила і головний порт та столицю Тонга – Нукуалофа, завдавши значної шкоди будівлям та інфраструктурі, а також спричинивши перебої у подачі електроенергії.

Висота хвиль досягала 1,2 метра над рівнем моря. Цунамі завдало масштабної шкоди узбережжю Тонга.

Наразі масштаб шкоди та руйнувань ще встановлюється. Відомо, що мінімум 100 будинків на островах було пошкоджено, а щонайменше 50 повністю зруйновано.

Унаслідок стихійного лиха серйозно постраждали комунікації: деякі невеликі острови Королівства Тонга були повністю відрізані від зв’язку зі світом. Був пошкоджений ключовий підводний кабель зв’язку, який з’єднує Тонга з Фіджі.

With the ash cloud cleared somewhat we now have clear satellite images showing the neighborhoods of #Tonga coated in ash. @SBSNews pic.twitter.com/bHPhasLz1d — Naveen Razik (@naveenjrazik) January 18, 2022

The New Zealand #Tonga damage report has leaked online – these photos show the impact to the airport and “catastrophic damage” on the coastline – whole villages wiped out @SBSNews #Auspol pic.twitter.com/cqXxetsrLL — Naveen Razik (@naveenjrazik) January 18, 2022

We’re starting to get images of #Tonga following the #HungaTongaHungaHaapai eruption. These are cropped images from @Maxar, via @evanhill, of Nukuʻalofa harbour on the biggest island Tongatapu. There’s evidence for tsunami damage but most buildings appear intact—if ash covered. pic.twitter.com/glGzj715VA — Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) January 18, 2022

Станом на зараз відомо про загибель двох людей, зокрема громадянка Великої Британії Анджели Гловер. Жінка жила у столиці зі своїм чоловіком і керувала благодійною організацією із захисту тварин. Під час цунамі вона намагалася врятувати своїх собак, проте загинула.

Кількість постраждалих і жертв може зростати, оскільки рятувальники працюють над відновленням ліній зв’язку.

New high definition before and after satellite images from Nukuʻalofa, the capital of Tonga, contain comparatively good news: Though there is obvious tsunami damage, most buildings appear to be intact, though covered in volcanic ash. (????: @Maxar) pic.twitter.com/Z6FqCtsTOq — Evan Hill (@evanhill) January 18, 2022

Dramatic changes in Hunga Tonga-Hunga Ha’apai captured by @planet from mid-Nov until this morning—only a couple of hours before the most recent eruption.#TongaVolcano #Tonga #TongaEruption pic.twitter.com/fATanmdIg8 — Dr. Tanya Harrison (@tanyaofmars) January 15, 2022

The clouds have cleared enough to start to get some views of the devastation left behind from the Hunga Tonga-Hunga Ha’apai eruption. ????https://t.co/jzxk8pNbmO — Dr. Tanya Harrison (@tanyaofmars) January 17, 2022

As the clouds clear, ashfall from the Hunga Tonga-Hunga Ha’apai volcano is visible on Tongatapu. Captured by a Planet SkySat. pic.twitter.com/ISRl5LCdVX — Planet (@planet) January 18, 2022

Королівство Тонга – це держава-архіпелаг у південно-західній частині Тихого океану. Вона складається із понад 170 островів, 36 з яких населені. В Тонга проживають понад 100 тис. людей.

Величезний підводний вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай знаходиться в архіпелазі Тонга, в сейсмічно активному Тихоокеанському вулканічному вогняному кільці – приблизно за 65 кілометрів на північ від столиці острівної держави.

Джерело: CNN, ООН

Фото: Збройні сили Нової Зеландії