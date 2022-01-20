Заяви Росії щодо загроз з боку НАТО є абсурдними, адже цей військово-політичний союз має оборонне призначення. І не Альянс здійснював вторгнення на територію інших держав, зокрема в Україну та Грузію.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи в Берліні з промовою, присвяченою кризі довкола України.

Він зазначив, що НАТО не має якихось агресивних намірів щодо Російської Федерації.

– Росія стверджує, що вся проблема в НАТО. Насправді це абсурдні заяви. НАТО не вторгалося в Грузію, НАТО не вторгалося в Україну. Це зробила Росія. НАТО – це оборонний союз, і в нього немає агресивних намірів щодо РФ. Навпаки: Альянс здійснює зусилля, щоб підтримувати контакти з Росією. На жаль, всі наші зусилля були відкинуті, – наголосив Блінкен.

Держсекретар США також відкинув твердження Москви, що НАТО начебто оточує Росію з усіх боків. За словами Блінкена, насправді лише 6% кордонів РФ межують із країнами-членами Альянсу.

– А погляньте на Україну: вона оточена російськими військами. У Польщі перебувають 5 тис. військових НАТО, і вони знаходяться там на ротаційній, а не постійній основі. Росія сконцентрувала мінімум у 20 разів більше військ поблизу українських кордонів, – додав Блінкен.

Спростував він і твердження Росії, що НАТО розміщує ракети поблизу її кордонів. Держсекретар США зазначив, що насправді все відбувається навпаки, і саме Росія порушила Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

Блінкен нагадав, що в 1975 році країни світу (серед яких був СРСР) підписали Гельсінські угоди. Цей документ закріплював принципи взаємовідносин між державами: поваги до національного суверенітету, непорушності кордонів, територіальної цілісності, невтручання у внутрішні справи інших країн.

– Росія відтоді порушила практично кожен з цих принципів щодо України, – додав держсекретар США.

За словами Блінкена, РФ також не ставить до відома НАТО та ОБСЄ щодо проведення великих військових навчань, що передбачено міжнародними угодами.

Крім того, Москва порушила Будапештський меморандум 1994 року. Тоді Україна відмовилася від третього за розміром ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки та непорушності кордонів. Серед підписантів була й Росія, війська якої в 2014-му вторглися в нашу державу.

У зв’язку з цим Блінкен заявив, що США готові обговорювати з РФ проблемні питання, проте не будуть відмовлятися від базових принципів.

– Ми не готові відмовитися від принципів забезпечення суверенітету і не вважаємо, що це підлягає обговоренню, – повідомив він.

Live now! @SecBlinken delivers remarks on the crisis in Ukraine from Berlin, Germany. https://t.co/Ef3Mip5pej — Department of State (@StateDept) January 20, 2022

Як відомо, в Москві вимагають чітких гарантій, що Україна та Грузія ніколи не стануть членами Альянсу. Відповідні ультиматуми наприкінці минулого року були спрямовані США та НАТО.

Серед інших вимог Росії – повернення Альянсу до кордонів 1997 року та відмова від військової діяльності на території держав Східної Європи.

Під час трьох раундів переговорів із РФ в Європі минулого тижня ці ультиматуми були відкинуті.

А генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що Росія своїми агресивними діями навпаки провокує нарощування сил НАТО в Європі.