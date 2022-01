Заяви Росії щодо загроз з боку НАТО є абсурдними, адже цей військово-політичний союз має оборонне призначення. І не Альянс здійснював вторгнення на територію інших держав, зокрема в Україну та Грузію.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи в Берліні з промовою, присвяченою кризі довкола України.

Він зазначив, що НАТО не має якихось агресивних намірів щодо Російської Федерації.

Держсекретар США також відкинув твердження Москви, що НАТО начебто оточує Росію з усіх боків. За словами Блінкена, насправді лише 6% кордонів РФ межують із країнами-членами Альянсу.

Спростував він і твердження Росії, що НАТО розміщує ракети поблизу її кордонів. Держсекретар США зазначив, що насправді все відбувається навпаки, і саме Росія порушила Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

Блінкен нагадав, що в 1975 році країни світу (серед яких був СРСР) підписали Гельсінські угоди. Цей документ закріплював принципи взаємовідносин між державами: поваги до національного суверенітету, непорушності кордонів, територіальної цілісності, невтручання у внутрішні справи інших країн.

За словами Блінкена, РФ також не ставить до відома НАТО та ОБСЄ щодо проведення великих військових навчань, що передбачено міжнародними угодами.

Крім того, Москва порушила Будапештський меморандум 1994 року. Тоді Україна відмовилася від третього за розміром ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки та непорушності кордонів. Серед підписантів була й Росія, війська якої в 2014-му вторглися в нашу державу.

У зв’язку з цим Блінкен заявив, що США готові обговорювати з РФ проблемні питання, проте не будуть відмовлятися від базових принципів.

