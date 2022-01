Білий дім поки не може передбачити, чи відбудуться найближчим часом переговори президентів США та Російської Федерації.

Про це під час брифінгу 20 січня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, визначальною в цьому питанні стане зустріч держсекретаря Ентоні Блінкена із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві 21 січня.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/bdV7JEWrzH

— The White House (@WhiteHouse) January 20, 2022