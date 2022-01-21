Білий дім поки не може передбачити, чи відбудуться найближчим часом переговори президентів США та Російської Федерації.

Про це під час брифінгу 20 січня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, визначальною в цьому питанні стане зустріч держсекретаря Ентоні Блінкена із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві 21 січня.

– Вони обговорять, які кроки надалі будуть правильними, – уточнила прессекретарка.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/bdV7JEWrzH — The White House (@WhiteHouse) January 20, 2022

Нагадаємо, що свій візит до Женеви держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен назвав “дипломатичною спробою знизити напругу навколо неспровокованого нарощування російської військової могутності біля кордонів України”.

Перед зустріччю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим Блінкен відвідав Київ, де провів зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

20 січня Ентоні Блінкен вирушив до Німеччини на зустріч з очільницею МЗС ФРН Анналеною Бербок, щоб обговорити нещодавні дипломатичні переговори з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України.