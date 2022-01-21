Переговори між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим відбулися на тлі тривоги з приводу російських загроз Україні та Заходу, а також ознак того, що у США та Європи відсутній повністю скоординований план стримування Москви. Про це пише американське видання The New York Times.

Офіційні особи США покладають мало сподівань на зустріч Блінкена з Лавровим.

Три дипломатичні зустрічі США з представниками Кремля минулого тижня виявили мало точок дотику.

Росія вимагає, щоб НАТО зобов’язалося ніколи не приймати Україну в члени і не розширювалося далі на Схід, а також щоб вивело війська з країн колишнього СРСР у Східній Європі, а США прибрали ядерну зброю, розміщену на континенті.

– Ми не очікуємо на прорив і на цих переговорах. Ми чекаємо на конкретні відповіді на наші конкретні пропозиції, – сказав Лавров перед початком зустрічі.

Блінкен також заявив, що США не розраховують вирішити сьогодні всі розбіжності.

– Ви маєте рацію, ми не розраховуємо вирішити наші розбіжності тут сьогодні. Але я сподіваюся і очікую, що ми зможемо перевірити, чи шлях дипломатії та діалогу залишається відкритим, — сказав держсекретар США.

Блінкен сказав, що зустріч із Лавровим у женевському готелі дасть змогу оцінити готовність Москви продовжувати діалог.

І Ентоні Блінкен, і Сергій Лавров планують окремо поговорити із журналістами про зустріч після її завершення.