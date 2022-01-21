Вперше з часів пандемії: Світовий економічний форум у Давосі пройде наприкінці травня

Після дворічної перерви Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі відбудеться 22-26 травня 2022 року. Це буде перша зустріч лідерів держав з початку пандемії Covid-19.

Темою цьогорічного форуму – Спільна робота, відновлення довіри. Президенти та очільники урядів держав зможуть підсумувати події минулих років та сформувати актуальну модель політичних відносин.

– Після всіх віртуальних зустрічей, що відбулися за останні два роки, лідери з політики, бізнесу та громадянського суспільства повинні знову зібратися особисто. Нам потрібно створити атмосферу довіри, яка справді потрібна для прискорення спільних дій і вирішення численних проблем, з якими ми стикаємося, – заявив засновник ВЕФ Клаус Шваб.

Вже стали відомі теми порядку денного Всесвітнього економічного форуму у Давосі:

відновлення країн після пандемії;

боротьба зі зміною клімату;

побудова кращого майбутнього для роботи;

прискорення капіталізму зацікавлених сторін;

використання технологій четвертої промислової революції.

Востаннє Всесвітній економічний форум у Давосі у звичному форматі проходив у січні 2020 року, напередодні подій, що спричинили світову пандемію коронавірусу.

У січні 2021 року форум відбувся в онлайн-форматі: двотижнева віртуальна конференція мала назву Давоський порядок денний. Наприкінці травня 2021 року засновники ВЕФ планували провести офлайн-саміт у Сінгапурі, проте його перенесли через критичну ситуацію з Covid-19.

До пандемії Всесвітній економічний форум у Давосі відбувався щорічно: його учасниками є світові політичні лідери та представники бізнесу.

Джерело: WEForum