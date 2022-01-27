США запропонували РФ домовитися про обмеження ядерних озброєнь – NYT

Відповідь США на так звані пропозиції Росії щодо безпеки починається із загальних принципів, зокрема про те, що НАТО не відмовиться від політики відкритих дверей, згідно з якою будь-яка держава, яка бажає приєднатися до Альянсу, може зробити це. Газета The New York Times опублікувала його короткий зміст із посиланням на свої джерела.

За їхніми даними, у документах також чітко зазначено, що РФ не матиме права вето на наявність ядерної зброї, військ або звичайних озброєнь у країнах НАТО.

– Але вони відчиняють двері для переговорів про взаємні обмеження щодо ядерних озброєнь малої та середньої дальності, включно з відродженням Договору про ракети середньої та меншої дальності, – йдеться у публікації.

Крім того, США та їхні союзники готові говорити про взаємні правила, щоб обмежити розмір та місце проведення військових навчань.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон не оприлюднить відповіді на пропозиції РФ з безпеки та розраховує на аналогічні кроки від Кремля.

Він пояснив, що це може негативно позначитися на дипломатії та на результатах переговорів.

Блінкен наголосив, що всі відповіді США на російські пропозиції були скоординовані із союзниками та Україною.