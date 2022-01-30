Санкції США завдадуть нищівного удару по всій економіці РФ у разі вторгнення в Україну – NYT

Найсміливіші заходи, якими погрожує Вашингтон для стримування Росії від військового вторгнення в Україну, можуть підірвати всю російську економіку. Водночас вони вплинуть і на економіку інших держав.

Про це інформує американське видання The New York Times.

За інформацією журналістів, найсуворіші санкції, які американські офіційні особи погрожують ввести проти РФ, можуть спричинити в Росії сильну інфляцію, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки. Це відчують на собі практично всі росіяни: від мільярдерів до державних чиновників та сімей середнього класу.

Плануються обмежувальні заходи проти найбільших російських банків та фінансових установ, що неминуче вплине на повсякденне життя в РФ.

За даними експертів, з якими поспілкувалися журналісти, жорсткі санкції проти російської фінансової системи, в разі їх запровадження, можуть призвести до значних втрат.

– Якщо адміністрація Байдена виконає свою погрозу запровадити санкції проти великих російських банків, це позначиться на всій російській економіці… Це безперечно вплине на звичайних росіян, – наголосив колишній високопосадовець в Офісі політики економічних санкцій Держдепартаменту США Едвард Фішман.

Як зазначає NYT, запроваджені у 2014 році антиросійські санкції мали більш “хірургічний підхід” та були націлені на оточення Володимира Путіна, а також чиновників та установи, причетні до агресії проти України. Нові ж обмежувальні заходи будуть кардинально іншими.

За інформацією видання, Вашингтон планує нанести потужний удар по підвалинах, на яких тримається вся фінансова система РФ. Йдеться про припинення іноземного кредитування, продажу суверенних облігацій, передачі технологій для критичних галузей у РФ. Крім того, санкції можуть зачепити активи близького оточення Путіна.

Водночас, за даними NYT, реальну шкоду російській економіці може завдати удар по найбільшим державним банкам та Російському фонду прямих інвестицій. Як тільки Вашингтон внесе банки в санкційний список, з ними припинять співпрацювати іноземні компанії по всьому світу.

А економіст та автор звіту Атлантичної ради про санкції США проти РФ Андерс Аслунд зазначив, що наслідками анонсованих Вашингтоном санкцій можуть стати: девальвація рубля, потрясіння фондового ринку, а також замороження торгівлі облігаціями.

Для середньостатистичного росіянина такі жорсткі заходи можуть означати підвищення цін на продукти харчування та одяг, а також серйозну девальвацію пенсій та знецінення накопичень.

– Але ця стратегія (США, – Ред.) пов’язана з політичними та економічними ризиками. Жодна країна ніколи не намагалася запровадити широкі санкції проти таких великих фінансових інститутів та економіки, яка російська, – зазначається в публікації.

Журналісти наводять думки аналітиків з цього приводу. За інформацією The New York Times, одні аналітики стверджують, що “швидка і сувора” відповідь на агресію РФ, яку обіцяє Вашингтон, може зачепити великі економіки, зокрема в Європі, та навіть поставити під загрозу стабільність світової фінансової системи.

Деякі аналітики також попереджають, що Москва може вдатися до ескалації, щоб помститися за санкції. Наприклад, РФ може припинити постачання природного газу до Європи або ж здійснити кібератаки на інфраструктуру США та Європи.

У публікації зазначається, що наразі Вашингтон намагається сформувати такий набір санкцій, який завдасть нищівного удару по Росії, але водночас стримає економічні потрясіння в усьому світі, зокрема і в Сполучених Штатах.

За інформацією обізнаних осіб, з якими спілкувалися журналісти, адміністрація Джо Байдена поки що не планує завдавати удару по російській нафтогазовій експортній галузі, оскільки це може призвести до зростання цін на бензин для американців, а також спровокувати розкол у відносинах із європейськими союзниками.

Нещодавно з’явилася інформація, що Велика Британія та ЄС готуються накласти санкції на нові російські газові проєкти, якщо Кремль видасть наказ про вторгнення в Україну. Йдеться про серйозні обмеження на фінансування та передачу технологій для нових газових проєктів РФ.