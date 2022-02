Державний секретар США Ентоні Блінкен під час розмови із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав негайно відвести війська РФ від кордону з Україною.

Як йдеться у повідомленні американського Держдепартаменту, діалог відбувся у продовження письмової відповіді США на пропозиції Росії у сфері безпеки.

Під час бесіди глава Держдепу підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України, а також право всіх країн визначати свою власну зовнішню політику та можливість обирати союзи.

Обговорюючи питання письмової відповіді Вашингтону з питань взаємної безпеки, Ентоні Блінкен наголосив на готовності США та партнерів вести предметний обмін думками з Росією.

Він наголосив, що у випадку вторгнення РФ в Україну країни Заходу зустрінуть це швидкими та суворими наслідками для Росії, тому Москві варто йти дипломатичним шляхом.

Журналіст Джон Хадсон, посилаючись на свої джерела в Держдепі, повідомив, що розмова між Ентоні Блінкеном та Сергієм Лавровим тривала близько 30 хвилин. Під час бесіди глава МЗС РФ сказав, що Росія готує письмову відповідь на пропозиції США, які спочатку будуть направлені російському президенту Володимиру Путіну на затвердження, а потім їх передадуть до Вашингтона.

The call between Blinken and Lavrov lasted about 30 minutes, per a senior State Dept official. Lavrov said the Russians are preparing a full written response to the U.S. proposal that will be first sent to Putin for his approval and then delivered to the US 1/

