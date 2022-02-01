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Блінкен закликав Лаврова негайно відвести російські війська від кордонів України

Ілля Нежигай редактор стрічки
Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час розмови із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав негайно відвести війська РФ від кордону з Україною.

Як йдеться у повідомленні американського Держдепартаменту, діалог відбувся у продовження письмової відповіді США на пропозиції Росії у сфері безпеки.

Під час бесіди глава Держдепу підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України, а також право всіх країн визначати свою власну зовнішню політику та можливість обирати союзи.

– Держсекретар закликав Росію до негайної деескалації та відведення військ та техніки від кордонів України, – йдеться у повідомленні.

Обговорюючи питання письмової відповіді Вашингтону з питань взаємної безпеки, Ентоні Блінкен наголосив на готовності США та партнерів вести предметний обмін думками з Росією.

Він наголосив, що у випадку вторгнення РФ в Україну країни Заходу зустрінуть це швидкими та суворими наслідками для Росії, тому Москві варто йти дипломатичним шляхом.

Журналіст Джон Хадсон, посилаючись на свої джерела в Держдепі, повідомив, що розмова між Ентоні Блінкеном та Сергієм Лавровим тривала близько 30 хвилин. Під час бесіди глава МЗС РФ сказав, що Росія готує письмову відповідь на пропозиції США, які спочатку будуть направлені російському президенту Володимиру Путіну на затвердження, а потім їх передадуть до Вашингтона.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готуються до різних сценаріїв розвитку ситуації через загрозу можливого вторгнення Росії в Україну.

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Джерело: Держдепартамент США

Фото: Getty Images

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