Сполучені Штати Америки та НАТО в своїх письмових відповідях на вимоги Москви щодо “гарантій безпеки” запропонували низку кроків, спрямованих на посилення контролю над озброєнням. Водночас були відкинуті ультиматуми Кремля щодо нерозширення Альянсу на схід.

Відповідні документи оприлюднило іспанське видання El País. Журналісти заявили, що отримали в своє розпорядження відповіді США та НАТО на російські пропозиції.

Згідно з оприлюдненими документами, США та НАТО не будуть підписувати двосторонню угоду про безпеку в Європі з Росією, а також відмовляти Україні у перспективі вступу до складу Альянсу. Це були дві ключові вимоги, висунуті Москвою на фоні ескалації ситуації поблизу українського кордону.

Натомість США та НАТО запропонували Москві переговори щодо угод про роззброєння та заходів зміцнення довіри.

Як зазначає видання, письмові відповіді відображають ті меседжі, які західні лідери раніше публічно озвучували для Кремля. США та НАТО погодили свої відповіді, й вони значною мірою доповнюють одна одну.

Вимоги щодо деескалації довкола України

Як інформує видання, відповіді США та НАТО містять вимогу припинити ескалацію ситуації довкола України.

– З огляду на суттєве, неспровоковане, невиправдане і тривале нарощування російських військ в Україні та навколо неї, а також у Білорусі, ми закликаємо Росію до негайної деескалації ситуації, – наголошується у відповіді НАТО.

В Альянсі додали, що РФ повинна забрати свої війська з території України, Молдови та Грузії.

А у Вашингтоні зазначили, що прогресу з питань, які турбують РФ, можна досягнути лише після деескалації.

– Позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що прогресу в цих питаннях можна досягнути лише в умовах деескалації щодо загрозливих дій РФ щодо України, – попередили в США.

Розширення НАТО

Як зазначають журналісти, у відповіді Вашингтона із самого початку чітко зазначено, що США “продовжують твердо підтримувати політику відкритих дверей НАТО”, а тому не відкидають майбутнього прийняття України чи Грузії до Альянсу.

У відповіді НАТО також підтверджується незмінність політики “відчинених дверей”. У документі наголошується на праві держав обирати безпекові союзи “без втручання ззовні”.

Розміщення ракет і Україна

Адміністрація Джо Байдена запропонувала РФ “взаємні заходи прозорості”, згідно з якими Москва та Вашингтон могли б домовитися “утримуватися від розміщення наступальних ракетних комплексів наземного базування та постійних сил із бойовим завданням на території України”.

При цьому Вашингтон пропонує проконсультуватися спочатку з Києвом.

У відповіді США також сказано, що вони “готові працювати над досягненням взаєморозуміння з РФ, а також з нашими трансатлантичними союзниками і партнерами з питань безпеки, що становлять спільний інтерес”. У документі наведено питання, з яких США “готові обговорити взаємні зобов’язання чи дії”.

У США запевнили, що готові займатися цим процесом “сумлінно”. При цьому у Вашингтоні дорікнули Путіну за розміщення більш ніж 100 тис. військ поблизу кордонів з Україною, за агресію на Донбасі та незаконну окупацію Криму.

США наголосили, що в своєму проєкті угоди про “гарантії безпеки” в Європі Росія висунула вимоги, які “підривають принципи, яких РФ зобов’язалася дотримуватись у попередніх документах”.

Концепція безпеки

Як інформує видання, головна відмінність письмових відповідей США і НАТО полягає в тому, що Вашингтон готовий обговорювати концепцію “неподільності безпеки”. Вона була схвалена ОБСЄ на саміті у 2010 році.

Москва включила цей принцип до першої статті своїх вимог, стверджуючи, що можливий вступ України до Альянсу вплине на безпеку РФ. У вимогах до США Росія закликала “не вживати дій, не брати участь і не підтримувати діяльність, що стосується безпеки іншої сторони” (тобто безпеки РФ).

У своїй відповіді Вашингтон попереджає, що не поділяє думку Москви, та що концепцію “неподільності безпеки” не можна розглядати ізольовано.

Ліміт на ракети

Як стверджує видання, Вашингтон у своїй відповіді висунув низку пропозицій щодо обмеження на ракети. Їх кульмінацією може стати укладення нових угод щодо роззброєння.

У США поінформували РФ, що готові розпочати двосторонні переговори з питань контролю над ракетами малої та середньої дальності, пусковими установками. Водночас у США розкритикували порушення Москвою ДРСМД (Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності).

Крім того, Вашингтон запропонував переговори щодо ядерної зброї. Як зазначають журналісти El País, документ свідчить про занепокоєння США та їхніх союзників через дії Москви з диверсифікації та збільшення ядерного арсеналу, розробкинових міжконтинентальних ракет та розміщення ракет поблизу кордонів НАТО.

Однією з нових ідей у документі США є пропозиція, щоб Росія самостійно переконалася у відсутності наступальних крилатих ракет Томагавк на базах протиракетної оборони НАТО в Румунії та Польщі. Водночас Москва повинна дозволити аналогічні перевірки на своїх базах.

З огляду на занепокоєння Євросоюзу щодо його виключення з цих переговорів, США гарантують, що обговорять зі своїми союзниками всі питання, які впливають на безпеку Європи.

Присутність НАТО у Європі

За інформацією журналістів, у своїй письмовій відповіді Вашингтон зазначає, що присутність американських військ та сил НАТО в Східній Європі є “обмеженим та пропорційним”.

У США нагадують, що утрималися від розгортання в цьому регіоні ядерної зброї та додаткових бойових сил, а американські війська там складають чверть від того, що було наприкінці “холодної війни”.

Водночас у Вашингтоні попередили, що подальша російська агресія проти України та збільшення військ РФ поблизу українських кордонів “змусять Сполучені Штати та їхніх союзників посилити” свою присутність у Східній Європі.

У НАТО запропонували Москві відновлення відносин, відкриття представництв, закритих з осені минулого року та запевнили, що не хочуть конфронтації. Водночас в Альянсі наголосили, що не підуть на компроміси за основними принципами, на яких ґрунтується євроатлантична безпека. Йдеться, зокрема, про те, що напад на союзника по НАТО буде вважатися нападом на всіх членів Альянсу.

У НАТО запропонували РФ консультації для запобігання інцидентам у повітрі та на морі. А у Вашингтоні засудили небезпечні маневри російських винищувачів поблизу кораблів союзників у міжнародних водах та порушення принципів вільного судноплавства у Чорному й Азовському морях.

Кіберпростір та космос

За інформацією журналістів, в НАТО закликали Кремль “сприяти вільному, відкритому, мирному та безпечному кіберпростору” та утримуватися від кібератак проти інших держав.

Крім того, в Альянсі запропонували РФ переговори щодо “відповідальної поведінки у космосі”. Зокрема, в НАТО закликають Москву утриматися від випробувань щодо знищення супутників у космосі, “що створюють велику кількість космічного сміття”.

Ці питання хочуть розглянути на серії тематичних зустрічей.

Джерело: El País