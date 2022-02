Американські військові ліквідували на території Сирії ватажка терористичної організації Ісламська держава (ІДІЛ) Абу Ібрагіма аль-Хашемі аль-Курайші.

Про це оголосив президент США Джо Байден. Заява оприлюднена на офіційному сайті Білого дому.

За словами Байдена, лідер терористів був убитий під час рейду американських військових спеціального призначення на північному заході Сирії.

– Минулої ночі за моєю вказівкою збройні сили США на північному заході Сирії успішно провели контртерористичну операцію, щоб захистити американський народ і наших союзників та зробити світ більш безпечним. Завдяки майстерності і хоробрості наших військових ми прибрали з поля бою Абу Ібрагіма аль-Хашимі аль-Курайші – лідера ІДІЛ, – наголосив Байден.

Він уточнив, що всі американські військові, задіяні в цій спецоперації, благополучно повернулися.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

https://t.co/lsYQHE9lR9 — President Biden (@POTUS) February 3, 2022

За словами речника Пентагону Джона Кірбі, місія проводилася Центральним командуванням США, яке зараз контролює військові операції на Близькому Сході.

Що відомо про спецоперацію

Як зазначає американський телеканал CNN, це був наймасштабніший рейд американських військ у Сирії з 2019 року, коли США ліквідували попереднього ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.

Телеканал із посиланням на джерела повідомляє про кількох загиблих під час нинішньої спецоперації.

За інформацією журналістів CNN та агентства AP, з Сирії надійшла інформація від неурядової організації Syrian Civil Defense (відомої також як Білі шоломи), що внаслідок спецоперації загинули щонайменше 13 людей, серед яких шестеро дітей і чотири жінки.

Організація Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (Syrian Observatory for Human Rights), що базується у Великій Британії, також повідомила про 13 загиблих (серед яких четверо дітей та дві жінки).

За інформацією Пентагону, жертв серед американців немає.

Події розгорталися в сирійському населеному пункті Атме (провінція Ідліб), що знаходиться поблизу кордону між Сирією та Туреччиною.

За словами очевидців, спецназ США приземлився на вертольотах і атакував будинок, де, вірогідно, перебував лідер ІДІЛ. Протягом близько двох годин тривала перестрілка американських військових з озброєними людьми. Очевидці повідомили журналістам, що чули безперервну стрілянину та вибухи.

В небі при цьому літали гелікоптери, а американські військові закликали жінок і дітей залишити зону спецоперації.

На оприлюднених з місця операції фото видно, що верхній поверх будинку повністю зруйнований.

BREAKING: Biden says US Special Ops commandos killed ISIS leader Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi in Syria. The hours-long op took place in Idlib. He was killed at beginning of the op when he detonated a bomb, killing himself and members of his family. https://t.co/TIyOuBNcYo pic.twitter.com/7dEOEkreWr — Rita Katz (@Rita_Katz) February 3, 2022

Високопосадовець адміністрації президента США повідомив CNN, що під час спецоперації ватажок ІДІЛ цілеспрямовано підірвав вибуховий пристрій. Унаслідок цього загинув він сам і члени його сім’ї, зокрема жінки та діти.

За перебігом спецоперації слідкували президент США Джо Байден та віцепрезидент Камала Гарріс.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme — The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022

Останнім часом ІДІЛ наростила активність у Сирії та Іраку, намагаючись посилити свій вплив. З цією метою бойовики здійснили серію терористичних атак

Минулого місяця Ісламська держава здійснила найбільшу військову операцію з 2019 року. Терористи атакували в’язницю в Сирії, де перебували близько 3 000 ув’язнених бойовиків.

А тому нинішня спецоперація стала військовим успіхом для Сполучених Штатів. Вбивство ватажка ІДІЛ є значним ударом по терористичному угрупованню.

Варто зазначити, що Абу Ібрагім аль-Хашимі аль-Курайші став новим лідером ІДІЛ у жовтні 2019 року після ліквідації попереднього ватажка – Абу Бакра аль-Багдаді. Тоді американські військові також провели спецоперацію в Сирії, щоб знищити аль-Багдаді.

Джерело: Білий дім, CNN, AP