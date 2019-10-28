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Після знищення аль-Багдаді ІДІЛ призначила нового ватажка – ЗМІ

Після знищення військовими США Абу Бакра аль-Багдаді ІДІЛ призначила наступного ватажка терористичного угрупування.

Після знищення аль-Багдаді ІДІЛ призначила нового ватажка – ЗМІ

У ЗМІ повідомляють, що новим лідером терористичного угрупування Ісламська держава став Абдулла Кардаш, відомий також як Хаджі Абдулла аль-Афарі.

Йдеться про те, що аль-Багдаді призначив його своїм наступником ще у серпні 2019 року.

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До моменту загибелі роль аль-Багдаді як керівника угруповання була вже символічною. Уточнюється, що він не брав участі ні в операціях, ні в повсякденних справах угруповання.

– Все, що робив Багдаді, це говорив “так” або “ні” – не плануючи, – йдеться у джерелі.

Нагадаємо, що 27 жовтня у США провели операцію, спрямовану проти лідера Ісламської держави Абу Бакра аль-Багдаді. Пізніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив інформацію про смерть ватажка терористичного угрупування.

Джерело: Newsweek

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