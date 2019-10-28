Після знищення військовими США Абу Бакра аль-Багдаді ІДІЛ призначила наступного ватажка терористичного угрупування.
У ЗМІ повідомляють, що новим лідером терористичного угрупування Ісламська держава став Абдулла Кардаш, відомий також як Хаджі Абдулла аль-Афарі.
Йдеться про те, що аль-Багдаді призначив його своїм наступником ще у серпні 2019 року.
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До моменту загибелі роль аль-Багдаді як керівника угруповання була вже символічною. Уточнюється, що він не брав участі ні в операціях, ні в повсякденних справах угруповання.
– Все, що робив Багдаді, це говорив “так” або “ні” – не плануючи, – йдеться у джерелі.
Abdullah Qardash, um ex-oficial do exército de #SaddamHussein, é o novo líder do #ISIS. https://t.co/yaZPAk68PB pic.twitter.com/4oHsbqMph0
— Michell Hilton (@Michell_Hilton) October 28, 2019
Нагадаємо, що 27 жовтня у США провели операцію, спрямовану проти лідера Ісламської держави Абу Бакра аль-Багдаді. Пізніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив інформацію про смерть ватажка терористичного угрупування.
Джерело: Newsweek