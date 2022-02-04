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До Польщі прибули американські десантники

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
До Польщі прибули американські десантники

4 лютого до Польщі прибули десантні війська Сполучених Штатів Америки. Напередодні додатковий військовий контингент НАТО прибув до Східної Європи.

Відео з аеропорту опублікували на офіційній сторінці Міноборони Польщі у Twitter.

– Солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії США посилять уже дислоковані у Польщі американські сили, – йдеться у повідомленні.

82-га повітряно-десантна дивізія армії США (82nd Airborne Division) — елітне військове з’єднання повітряно-десантних військ.

Дивізію заснували у 1917 році для посилення американської армії під час Першої світової війни.

Війська НАТО у Польщі

Про те, що США перемістять 1,7 тис. своїх військових до Польщі, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив 2 лютого.

Він заявив, що йдеться про посилення східного флангу НАТО на тлі ескалації конфлікту, спровокованого РФ, на українському кордоні.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підкреслив, що такий крок з боку США є жестом солідарності та черговим прикладом ефективної співпраці демократичних країн.

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