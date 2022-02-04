Йдеться про повагу до націй: Столтенберг про заяву РФ та Китаю про нерозширення НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на спільну заяву Росії та Китаю з вимогою до Альянсу не розширюватися.

Він заявив, що у ситуації, яка виникала зараз, йдеться не про розширення, а про повагу до права кожної суверенної нації обирати свій власний шлях.

– Йдеться принципово не про розширення НАТО. Йдеться про повагу до права кожної суверенної нації обирати свій власний шлях, зокрема про те, чи хочуть вони належати до НАТО, чи ні. Альянс поважає ці незалежні, суверенні, вільні позиції. І НАТО ніколи не примушувало якусь країну вступати до нашого Альянсу, – наголосив він у програмі MSNBC Morning Joe.

Також Єнс Столтенберг додав, що розширення Альянсу, до якого приєдналися країни Центральної та Східної Європи, за останні десятиліття стало великою історією успіху.

Кількість членів НАТО майже подвоїлася після закінчення холодної війни, що сприятливо вплинуло на поширення демократії в усій Європі.

4 лютого Китай підтримав вимоги Росії про так звані гарантії безпеки, які передбачають нерозширення НАТО на схід. Відповідну заяву оприлюднили після зустрічі президента РФ Володимира Путіна і голови КНР Сі Цзіньпіна у Пекіні.

Рішення підтримати пропозицію щодо нерозширення НАТО пояснили тим, що жодна країна не має забезпечувати власну безпеку окремо за рахунок безпеки інших країн.