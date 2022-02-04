Китай підтримав вимоги Росії про нерозширення НАТО

Китай підтримав вимоги Росії про так звані гарантії безпеки, які передбачають нерозширення НАТО. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій після зустрічі президента РФ Володимира Путіна і голови КНР Сі Цзіньпіна у Пекіні.

Вони заявили, що жодна країна не має забезпечувати власну безпеку окремо за рахунок безпеки інших країн.

– Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО та закликають Альянс припинити свої ідеологізовані підходи часів “холодної війни”, поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн. Китайська сторона підтримує пропозиції, висунуті РФ, щодо створення довгострокових юридично зобов’язуючих гарантій безпеки у Європі, – зазначили лідери.

Також Китай і Росія виступили проти створення начебто закритих блоків і протилежних таборів в Тихоокеанському регіоні. Вони розкритикували стратегію США щодо цього регіону, і додали, що стурбовані через нещодавно створений тристоронній блок AUKUS між Штатами, Великою Британією та Австралією.

Крім того, Росія і Китай заявили про занепокоєння планами США розробляти глобальну систему протиракетної оборони і розміщувати її елементи в різних регіонах.

2 лютого ЗМІ оприлюднили письмові відповіді на так звані гарантії безпеки, які США дали Росії. Згідно з документом, Штати запропонували низку кроків, спрямованих на посилення контролю над озброєнням.

Але ультиматуми Кремля щодо нерозширення НАТО на схід були відкинуті.

Джерело: Кремль