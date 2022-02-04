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На Евересті за чверть століття розтанув 2000-річний льодовик

Марта Бондаренко редакторка стрічки
еверест

Нове дослідження засвідчує, що льодовик на вершині Евересту, якому понад 2000 років, розтанув приблизно за 25 років. Причиною цього є антропогенна зміна клімату.

Швидке танення льодовиків у деяких із найвищих точок Землі може призвести до погіршення кліматичних наслідків, зокрема: більш часте сходження лавин та висихання джерел води, від яких залежать близько 1,6 мільярда людей у ​​гірських хребтах Гімалаїв.

За даними вчених, лід, який формувався на перевалі Південне сідло близько 2000 років, розтанув приблизно за 25 років, а це означає, що він витончився приблизно у 80 разів швидше, ніж утворився.

Група вчених та альпіністів, серед яких шість представників з Університету штату Мен, побували на льодовику у 2019 році та зібрали зразки з крижаного керна завдовжки 10 метрів.

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Вони також встановили дві найвищі у світі автоматичні метеостанції для збору даних та отримання відповіді на запитання: чи впливає зміна клімату, пов’язана з діяльністю людини, на важкодоступні льодовики Землі.

– Відповідь – рішуче так, і це дуже важливо з кінця 1990-х років, – сказав Пол Маєвскі, керівник експедиції та директор Інституту зміни клімату Університету штату Мен.

Дослідники заявили, що результати не лише підтвердили, що зміна клімату з вини людини досягла найвищих точок на Землі, а й порушила критичний баланс, який забезпечують засніжені вершини.

Дослідники зазначають, що льодовик перетворився зі снігового покриву на переважно лід, і ця зміна могла розпочатися ще у 1950-х роках. Але танення було найбільш інтенсивним з кінця 1990-х років.

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Тепер  льодовик більше не може відбивати сонячне проміння, а це прискорює його танення.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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