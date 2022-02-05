Міжнародне агентство Bloomberg пізно ввечері 4 лютого опублікувало новину із заголовком про нібито початок вторгнення Росії в Україну. Але згодом повідомлення видалили та вибачилися перед читачами.

Новина із заголовком Russia Invades Ukraine (Росія вторгається в Україну) з’явилася на сайті Bloomberg о 16.00 за часом США – це о 23.00 за Києвом.

За словами редакції, журналісти наперед готують заголовки для кількох сценаріїв розгортання подій, і заголовок Росія вторгається в Україну було випадково опубліковано.

– Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, ми з’ясовуємо причину того, що сталося, – йдеться в повідомленні агентства.

Раніше прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу заявила, що адміністрація президента США більше не використовуватиме слово “неминучий” для опису потенційного вторгнення Росії в Україну.