У Флориді вчителя середньої школи заарештували за поцілунки з ученицею

У Флориді вчителя заарештували за поцілунок із неповнолітньою ученицею.

Під варту взяли педагога з математики у середній школі Делтона на ім’я Карлос Агірре Рендон.

За версією слідства, 29-річний чоловік цілувався із 15-річною дівчинкою у власному класі. Це сталося на початку січня. Невідомо, чи були інші учні у приміщенні.

Розслідування за цим фактом велося протягом тижня, після чого його взяли під варту.

Чоловіка звинуватили у двох кримінальних злочинах, а також у непристойній та розпусній поведінці.

За даними поліції, незадовго до цього батьки дівчини повідомили про підозру до прокуратури. Як зазначила мати учениці, вона бачила, як учитель обійняв її доньку у парку.

Очевидці стверджують, що педагога неодноразово бачили з неповнолітньою. Є ймовірність, що між ними був заборонений зв’язок.

Перед тим, як його заарештували, він підійшов до кількох свідків та попросив нічого не казати поліції.

2 лютого за нього було внесено заставу у розмірі 12,5 тисяч доларів, після чого його звільнили. Чоловік перебуває під підпискою про невиїзд до завершення слідства.

Источник: The Miami Herald