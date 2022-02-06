Лідер німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що Євросоюзу слід розглянути спільне постачання оборонної зброї в Україну.

В інтерв’ю політик виключив, що зброя буде постачатись в Україну тільки з боку Німеччини.

– Про постачання зброї тільки з Німеччини не може бути й мови. Але спільне європейське постачання оборонної зброї в Україну, на мій погляд, цілком можливе. (Віцеканцлер ФРН, співзасновник фракції Союз 90/Зелені, – Ред.) Роберт Хабек мав рацію, коли говорив про це минулого року, – сказав Фрідріх Мерц.

Водночас він заявив, що уряд Німеччини має розглянути варіанти санкцій проти Росії, попри можливі економічні наслідки для ФРН.

Очільник ХДС також розкритикував чинного канцлера ФРН Олафа Шольца за його пасивну участь у зовнішній політиці.

– Гарний приклад наслідування для Шольца це Гельмут Шмідт (канцлер Німеччини у 1974–1982, – Ред.), який вже давно був би у Вашингтоні та Москві на переговорах. Але не виходить. При ньому (Олафі Шольці, – Ред.), як канцлері, Німеччина явно насолоджується своєю роллю аутсайдера, скептика та країни, що перешкоджає європейській стратегії, – додав Фрідріх Мерц.

Напередодні міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт вкотре підтвердила, що країна виключає постачання зброї до України.

Перед цим, 5 лютого, в Україні прибув восьмий літак з військовою допомогою від США, на борту якого знаходилось понад 650 тонн оборонних боєприпасів.